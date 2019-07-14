Столичные жители установили мировой рекорд на ночном велофестивале

Ночной велофестиваль стал частью празднования Дня московского транспорта. Он начался на Васильевском спуске с установки мирового рекорда: 2620 человек встали рядом друг с другом, образовав самую большую в мире фигуру велосипеда из людей. Этим они подчеркнули важность велосипедного движения, в том числе на городских улицах. Рекорд зафиксировал судья книги рекордов Гиннесса.

- Спасибо всем, кто вместе с нами отметил День московского транспорта и посетил ночной велофестиваль, - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. – Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток.

Заезд велосипедистов стартовал в субботу, 13 июля, в 22 часа у Водовзводной башни на Кремлевской набережной. Всего более 15 тысяч участников заезда проехали по ночным набережным улицам и бульварам мимо Кремля до Суворовской площади. Протяженность дистанции составила около 11 километров. По правилам безопасности, все велосипеды были оборудованы передними и задними фонарями. Некоторые участники заезда украсили двухколесных коней дополнительной подсветкой.

- Ночью видимость на дороге снижается, поэтому мы призываем автомобилистов быть особенно внимательными, - обратился к участникам дорожного движения Ликсутов, - а велосипедистов обязательно использовать передние и задние фонари.

В этом году пройдет еще один велофестиваль – осенний. Дата заезда намечена на 15 сентября.

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