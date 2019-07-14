Сергей Собянин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
• 12:06 • 14 июля 2019
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С годами, признался мэр, эмоции притупились, однако рыбалка для него все равно осталась очень душевным занятием
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
День рыбака уже по доброй традиции отмечается в России во второе воскресенье июля.
— С праздником рыбаки, ни хвоста ни чешуи! — написал в официальном Instagram-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин, признавшись, что и сам когда-то был заядлым рыбаком.
Первую удочку он взял в руки, когда ему было всего три года.
— Река манила как магнит, мы с пацанами просто жили на ней, — рассказал Собянин. — Когда работал на севере, старался выехать на рыбалку каждое воскресенье, в любую погоду — от плюс до минус сорока.
С годами, признался мэр, эмоции притупились, однако рыбалка для него все равно осталась очень душевным занятием.
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