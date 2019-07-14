Максим Галкин снял пародию на Дмитрия Нагиева

В социальной сети Instagram в профиле Лизы Галиной появилось видео, на котором известный юморист Максим Галкин пародирует шоумена Дмитрия Нагиева.

В ролике Галкин шутит над рекламой в принципе и над людьми, которые пытаются «впихивать нам» ненужные вещи через социальные сети, в том числе Instagram.

Максим отметил, что для некоторых реклама стала неотъемлемой частью жизни. Они будто рождены для того, чтобы рекламировать различные товары. В качестве примера Галкин приводит Дмитрия Нагиева. В шутливой форме юморист показал, как Нагиев мог бы рекламировать туалетную бумагу.

Затем Галкин пошутил над актрисой Викторией Боней.

— Красавица, ухоженная всеми косметологами мира, и вот она говорит: «Куколки мои, я открыла для себя новые крема. Они полностью заменяют ботокс». Виктория, вот вы сами верите, что кремы могут заменить ботокс? Вот и мы не верим, — рассуждает Максим.

А потом снова вспоминает про Нагиева.

— А если надо «впендюрить» что-то, во что мы не верим, подключайте Диму Нагиева — он это продаст за раз, — заявляет юморист.

И показывает еще одну пародию на Дмитрия, в этот раз с рекламой крема.

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