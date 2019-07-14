Молебен в честь принесения мощей святых Петра и Февронии начался в храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя в столице начался молебен в честь принесения мощей святых Петра и Февронии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» с места событий.
Праздничный молебен возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Именно по его благословению мощи были принесены в Москву из Мурома.
Сообщается, что очередь к мощам святых начнет формироваться в понедельник, 15 июля, со стороны станции метро «Парк Культуры». Общественный порядок на месте мероприятия будут обеспечивать более 120 военнослужащих и сотрудников Росгвардии.
Мощи будут пребывать в храме Христа Спасителя с 14 по 21 июля. Паломники смогут получить к ним доступ с 15 по 21 июля, с 8:00 до 20:00.
Святые Петр и Феврония почитаются как покровители семьи и брака.
Напомним, что ранее священник рассказал «Вечерней Москве» о том, в чем смысл паломничества к мощам святых.
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