ЦОДД предупредил о затруднениях движения в районе закрытых станций метро
Пресс-служба ЦОДД опубликовала новую запись в социальной сети Тwitter, предупредив жителей и гостей Москвы о трудностях на предстоящей неделе.
Отмечается, что из-за закрытия участка Сокольнической линии московского метро движение в районе перекрытых станций может быть затруднено. В ведомстве посоветовали по возможности избегать поездок на машине в эту часть города.
Завтра ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций #сл. Рекомендуем, по возможности, не ездить на автомобиле в район перекрытий. Пользуйтесь городским транспортом. Впереди у нас непростая неделя. https://t.co/YNx8661dgD— ЦОДД (@gucodd) July 14, 2019
ЦОДД рекомендует отдать предпочтение городскому общественному транспорту.
— Впереди у нас непростая неделя, — подводит итог пресс-служба ведомства.
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