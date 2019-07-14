Задержан лидер протестов в Париже
Один из лидеров движения «желтых жилетов» Эрик Друэ был задержан во время протестов в Париже. Момент был показан в эфире одного из местных телеканалов. Кадры были опубликованы LCI.
Всего на данный было задержано 154 человека. Сообщается, что митингующие бросали в полицейских камни и бутылки, правоохранители в ответ использовали слезоточивый газ. Нынешняя волна протестов во Франции была приурочена к Дню взятия Бастилии, национальному празднику, который традиционно отмечают на Елисейских полях в Париже.
Столкновения полиции и протестующих в Париже продолжаются с конца прошлого года. Демонстрации, связанные с планами государства повысить налог на бензин, продолжаются несмотря на введенный мораторий.
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