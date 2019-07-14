Новобранцы Семеновского полка приняли присягу

13 июля новобранцы Первого отдельного стрелкового Семеновского полка приняли присягу на Поклонной горе. Поздравить военнослужащих отправилась и корреспондент «ВМ».

Поддержать новоиспеченных защитников Отечества собрались представители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, Совета ветеранов полка, а также родные и друзья столичных призывников. Всего в церемонии приняли участие около 700 молодых военнослужащих из Москвы, Подмосковья, Нижегородской, Смоленской, Тверской областей и других регионов.

— Батальон Первого отдельного стрелкового Семеновского полка дислоцируется здесь, в Москве, — сказал председатель Совета ветеранов Семеновского полка, генерал-майор Владимир Зеньков. — Его главные задачи — охрана особо важных объектов, подчиненных Министерству обороны России.

В Первом отдельном стрелковом Семеновском полку считают себя продолжателями традиций далеких предшественников еще петровских времен. Его боевая история начинается в XVII веке. Основанный в качестве потешного войска для игровых битв, Семеновский полк в скором времени преобразовался в полноценную боевую единицу.

В частности, стрелки участвовали в Азовских походах, Северной войне и даже в Бородинском сражении.

— Принятие присяги — это, конечно, всегда очень значимое мероприятие, особенно в жизни солдат и сержантов, — считает Герой Российской Федерации Геворк Исаханян. — С этого момента они, без преувеличения, становятся по-настоящему взрослыми мужчинами. Раньше — просто мальчишки, а теперь, после клятвы верности Отчизне, превращаются в защитников Родины, принимая соответствующие обязательства.

Кстати, ежесуточно на дежурство в столице выходят более четырехсот человек — и это лишь один из батальонов полка. Военнослужащие заняты в тридцати караулах. Подсчитано, что почти каждый из них за год заступает на службу около сотни раз.

Напомним, что, кроме стрелков, в субботу, 13 июля, присягу принесли и военнослужащие Президентского полка нового созыва. Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Кремля. Клятву верности дали новобранцы из более чем тридцати регионов России. В их обязанности входит участие в различных церемониалах, а также сопровождение первых лиц государства во время официальных визитов.

Считается, что попасть в Президентский полк — самая трудная задача для новобранцев. К молодым военнослужащим выдвигаются жесточайшие требования: от крепкого здоровья до отсутствия судимостей.

СПРАВКА

1-й отдельный стрелковый Семеновский полк — формирование Вооруженных сил Российской Федерации. Именно он обеспечивает несение гарнизонной и караульной служб, а также гарнизонные мероприятия с участием войск и отдание воинских почестей при похоронах.

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