Япония, Италия и Франция с доставкой на дом: три фестиваля прошли в столице
Выходные дни в Москве ознаменовались проведением сразу трех фестивалей — японского, итальянского и французского. Корреспонденту «ВМ» удалось побывать в парке имени Горького, где она вышла как дзюдоист на татами, в Эрмитаже попробовать итальянский десерт джелато и даже спеть «Марсельезу» в «Музейоне».
...На Арбате звучит барабанная дробь. Вдоль старинных московских особняков в танце движется яркая процессия женщин в кимоно, исполняющих национальные «Ханагаси» и «Токио ондо»... Так открывается в столице фестиваль японской культуры Будо. Проходит он в рамках Года Японии и России.
— Эти уникальные свадебные кимоно — из эксклюзивной коллекции профессора икебаны и мастера чайной церемонии Ямада Мидори. Госпожа Ямада уже 30 лет живет в России и преподает традиционные японские искусства, — поясняет руководитель коллектива Татьяна Блохина.
Но основное действо праздника все же развернулось в парке имени Горького, где выступили мастера единоборств не только из Страны восходящего солнца, но и российские борцы из Федерации боевых искусств Москвы и Российского союза боевых искусств. Поддержать праздничную атмосферу фестиваля вызвались танцевальные коллективы кубанских казаков.
А на большой поляне парка и в шатрах, установленных здесь же, шли мини-сражения. Каждый желающий мог попробовать себя в искусстве владения мечом катаной — иайдо, в фехтовании бамбуковым мечом — кендо, в таких видах борьбы, как айкидо, дзюдо, карате.
Однако Будо, или воинский путь, как переводится это слово с японского, — еще и путь духовный. Это подчеркнул заведующий информационным отделом посольства Японии в России Ямомото Тошио.
— В первую очередь это победа над собой. После окончания эпохи сегуната Эдо (феодальное военное правительство Японии, основанное в 1603 году — прим. «ВМ») у Японии было несколько десятилетий мирной жизни. И философия Будо — особого жизненного пути — потом распространилась среди обычных японцев. Принцип японской духовности — это усваивать и вводить новое, не отказываясь от старого — что мы и хотели показать жителям российской столицы, — пояснил господин Ямамото.
Завершился фестиваль выступлением японских барабанщиков.
Очередь желающих попасть в сад «Эрмитаж» на Итальянский фестиваль протянулась до Успенского переулка. Казалось, даже сюда доносился аромат представленных итальянцами национальных продуктов и блюд. У палаток с пармезаном, прошутто и пастой, бальзамическим уксусом и оливковым маслом выстроились небольшие очереди из желающих все это приобрести.
Яблоку негде было упасть и в шатре, где проходили кулинарные мастер-классы.
— Для повышения значимости блюда мы добавляем в него два вида краба, — раскрывал поэтапно рецепт приготовления пасты итальянский повар.
Кому-то из счастливчиков все-таки удалось попробовать это южное блюдо. А те, кому не хватило, прямо здесь же, на лужайке могли насладиться настоящей пиццей или мороженым «джелато».
Одним из самых востребованных аттракционов у гостей фестиваля стала давка винограда под музыку Челентано. Давить зеленые гроздья ягод разрешалось только в специальных сапожках и бахилах.
Фестиваль продолжался два дня, и за это время можно было приобрести украшения из муранского стекла, косметику с острова Искья, посмотреть шоу итальянских знаменосцев эпохи Возрождения и представление артистов площадного театра дель арте, выступающих в масках и на ходулях.
Москвичка Анжела Козятинская пришла на фестиваль с подругой.
— Мы любим все, что связано с Италией, часто ездим в эту страну с друзьями, — говорит Анжела. — Очень нравится итальянская кухня, и вот сегодня для нас просто гастрономический праздник! Организаторы постарались: у нас отличное настроение, и совсем не хочется уходить.
Гости праздника хором подпевали под шлягер «Ла шатеми кантаре». В частности и певцу Алексу Гаспе. Он впервые в Москве, но уже понял, как в России любят его страну.
Работал в одном из шатров и художественный лекторий. Так, здесь можно было почерпнуть и недостающие знания о картине Боттичелли «Весна».
А в зоне живого общения писатель Виктор Ерофеев делился своими воспоминаниями об Италии.
В парке же искусств «Музеон» отмечался в эти выходные главный праздник всех французов — День взятия Бастилии. Открылся он парадом французских бульдогов. Желающих продемонстрировать своих питомцев было настолько много, что организаторам пришлось даже завершить запись на участие в параде раньше времени.
И, конечно же, как без французской кухни? Устричный базар, крепы (блинчики — прим. «ВМ») и галеты — с начинкой и без, вафли и чуррос (выпечка — прим. «ВМ»), фермерские сыры... А круассаны и бриоши, багеты и эклеры, паштеты и террины — все это, приготовленное по французским технологиям, было отобрано лично шеф-поваром резиденции посла Франции.
В литературной зоне провели викторину и конкурс перевода. В танцевальной зоне можно было, встав в общий круг и взявшись за руки, сделать свой первый шаг к освоению традиционных бретонских танцев.
Закончился праздник выступлением посла Франции в России Сильви Берманн и концертом французской певицы Морган Джи.
Цифра
70 французских бульдогов выступили на параде в честь Дня взятия Бастилии в парке искусств «Музеон» и получили призы в 20 номинациях.
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