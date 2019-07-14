Япония, Италия и Франция с доставкой на дом: три фестиваля прошли в столице

Выходные дни в Москве ознаменовались проведением сразу трех фестивалей — японского, итальянского и французского. Корреспонденту «ВМ» удалось побывать в парке имени Горького, где она вышла как дзюдоист на татами, в Эрмитаже попробовать итальянский десерт джелато и даже спеть «Марсельезу» в «Музейоне».

...На Арбате звучит барабанная дробь. Вдоль старинных московских особняков в танце движется яркая процессия женщин в кимоно, исполняющих национальные «Ханагаси» и «Токио ондо»... Так открывается в столице фестиваль японской культуры Будо. Проходит он в рамках Года Японии и России.

— Эти уникальные свадебные кимоно — из эксклюзивной коллекции профессора икебаны и мастера чайной церемонии Ямада Мидори. Госпожа Ямада уже 30 лет живет в России и преподает традиционные японские искусства, — поясняет руководитель коллектива Татьяна Блохина.

Но основное действо праздника все же развернулось в парке имени Горького, где выступили мастера единоборств не только из Страны восходящего солнца, но и российские борцы из Федерации боевых искусств Москвы и Российского союза боевых искусств. Поддержать праздничную атмосферу фестиваля вызвались танцевальные коллективы кубанских казаков.

А на большой поляне парка и в шатрах, установленных здесь же, шли мини-сражения. Каждый желающий мог попробовать себя в искусстве владения мечом катаной — иайдо, в фехтовании бамбуковым мечом — кендо, в таких видах борьбы, как айкидо, дзюдо, карате.

Однако Будо, или воинский путь, как переводится это слово с японского, — еще и путь духовный. Это подчеркнул заведующий информационным отделом посольства Японии в России Ямомото Тошио.

— В первую очередь это победа над собой. После окончания эпохи сегуната Эдо (феодальное военное правительство Японии, основанное в 1603 году — прим. «ВМ») у Японии было несколько десятилетий мирной жизни. И философия Будо — особого жизненного пути — потом распространилась среди обычных японцев. Принцип японской духовности — это усваивать и вводить новое, не отказываясь от старого — что мы и хотели показать жителям российской столицы, — пояснил господин Ямамото.

Завершился фестиваль выступлением японских барабанщиков.

Очередь желающих попасть в сад «Эрмитаж» на Итальянский фестиваль протянулась до Успенского переулка. Казалось, даже сюда доносился аромат представленных итальянцами национальных продуктов и блюд. У палаток с пармезаном, прошутто и пастой, бальзамическим уксусом и оливковым маслом выстроились небольшие очереди из желающих все это приобрести.

Яблоку негде было упасть и в шатре, где проходили кулинарные мастер-классы.

— Для повышения значимости блюда мы добавляем в него два вида краба, — раскрывал поэтапно рецепт приготовления пасты итальянский повар.

Кому-то из счастливчиков все-таки удалось попробовать это южное блюдо. А те, кому не хватило, прямо здесь же, на лужайке могли насладиться настоящей пиццей или мороженым «джелато».

Вдоль старинных московских особняков в танце движется яркая процессия женщин в кимоно, исполняющих национальные «Ханагаси» и «Токио ондо» Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Одним из самых востребованных аттракционов у гостей фестиваля стала давка винограда под музыку Челентано. Давить зеленые гроздья ягод разрешалось только в специальных сапожках и бахилах.

Фестиваль продолжался два дня, и за это время можно было приобрести украшения из муранского стекла, косметику с острова Искья, посмотреть шоу итальянских знаменосцев эпохи Возрождения и представление артистов площадного театра дель арте, выступающих в масках и на ходулях.

Москвичка Анжела Козятинская пришла на фестиваль с подругой.

— Мы любим все, что связано с Италией, часто ездим в эту страну с друзьями, — говорит Анжела. — Очень нравится итальянская кухня, и вот сегодня для нас просто гастрономический праздник! Организаторы постарались: у нас отличное настроение, и совсем не хочется уходить.

Гости праздника хором подпевали под шлягер «Ла шатеми кантаре». В частности и певцу Алексу Гаспе. Он впервые в Москве, но уже понял, как в России любят его страну.

Работал в одном из шатров и художественный лекторий. Так, здесь можно было почерпнуть и недостающие знания о картине Боттичелли «Весна».

А в зоне живого общения писатель Виктор Ерофеев делился своими воспоминаниями об Италии.

В парке же искусств «Музеон» отмечался в эти выходные главный праздник всех французов — День взятия Бастилии. Открылся он парадом французских бульдогов. Желающих продемонстрировать своих питомцев было настолько много, что организаторам пришлось даже завершить запись на участие в параде раньше времени.

И, конечно же, как без французской кухни? Устричный базар, крепы (блинчики — прим. «ВМ») и галеты — с начинкой и без, вафли и чуррос (выпечка — прим. «ВМ»), фермерские сыры... А круассаны и бриоши, багеты и эклеры, паштеты и террины — все это, приготовленное по французским технологиям, было отобрано лично шеф-поваром резиденции посла Франции.

В литературной зоне провели викторину и конкурс перевода. В танцевальной зоне можно было, встав в общий круг и взявшись за руки, сделать свой первый шаг к освоению традиционных бретонских танцев.

Закончился праздник выступлением посла Франции в России Сильви Берманн и концертом французской певицы Морган Джи.

Цифра

70 французских бульдогов выступили на параде в честь Дня взятия Бастилии в парке искусств «Музеон» и получили призы в 20 номинациях.

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