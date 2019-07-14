Москвичи выбрали площадки для круглогодичных ярмарок

На ярмарках горожане смогут приобрести свежие фрукты, овощи, кондитерские изделия, соленья, сухофрукты, рыбную и мясо-молочную продукцию.

Площадка в районе Арбат, по итогам голосования на «Активном гражданине», расположится в Большом Николопесковском переулке, владение 8, рядом со станцией метро «Смоленская». Эта локация стала лидером голосования, ее выбрали 50,4 процента. Вариант отдать это решение специалистам выбрал 21 процент горожан. Еще 15 процентов воздержались от ответа.

Лидером для размещения круглогодичной ярмарки в районе Ивановское стала площадка на Челябинской улице, владение 15. Этот вариант выбрали 58 процентов участников голосования. Против этого места были 15,5 процента респондентов. Еще 19 процентов с ответом затруднились.

Первая круглогодичная ярмарка заработала в столице полтора года назад на Семеновской площади. В феврале этого года открылась еще одна такая площадка — в районе Кузьминки, на улице Юных Ленинцев.

В планах до конца этого года — открыть в Москве еще порядка 20 круглогодичных ярмарок, где горожане смогут приобретать свежую продукцию.

Участникам «Активного гражданина» предложат поучаствовать в еще одном голосовании — помочь в разработке и составлении программы празднования Дня города.

В этом году Москва отметит 872-летие. Празднования пройдут 7 и 8 сентября. Активным горожанам предложат ответить на два вопроса.

— Первый посвятят мероприятиям прошлого года — москвичи определят, какие из них нужно снова включить в программу празднования, — сообщили в пресс-службе «Активного гражданина». — Затем участники проекта выберут события, которые пройдут на праздничных площадках в округах.

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