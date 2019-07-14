Москвичи определят программу Дня города
14 июля принять участие в голосовании москвичей пригласил мэр Москвы Сергей Собянин.
— День города уже скоро! Пришло время москвичам выбирать, какие концерты и мероприятия войдут в праздничную программу, — написал мэр на своей странице в Twitter.
Голосование на «Активном гражданине» состоит из двух вопросов. Первый посвящен мероприятиям прошлого года — участники выберут, какие из них стоит снова включить в программу празднования. Проголосовать можно за программы с участием благотворительных фондов, мероприятия для детей или праздничные фейерверки в парках.
Вторая часть голосования касается событий, которые пройдут на праздничных площадках в округах. Среди предлагаемых вариантов — концерты классической или современной музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Можно выбрать несколько вариантов ответа или указать свой.
СПРАВКА
В прошлом году День города отмечали 8 и 9 сентября. Более 300 мероприятий прошло во всех округах Москвы. В столице состоялось 160 концертов и музыкальных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. А вечером небо осветили залпы салютов. Кстати, в прошлом году на День города пришлась кульминация фестиваля «Цветочный джем». 9 сентября в каждом районе Москвы прошел конкурс любительских цветников. Также в течение двух дней провели 150 бесплатных экскурсий по 50 музеям и знаковым местам Москвы.
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