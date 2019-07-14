Современное искусство посвятили дню рождения великого поэта
Внимание гостей было приковано к центральной площадке мероприятия, где художники соревновались в конкурсе граффити-работ.
Работы появились на 24 конкурсных щитах размером 6 квадратных метров. Сюжетами для уличных картин стали произведения Александра Пушкина. В этом году «Разноцветную Москву» посвятили 220-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя.
— Идея мероприятия — с помощью современного молодежного искусства показать величие Пушкина не только как талантливого поэта, но и как идеолога многонациональной российской культуры, — рассказали в Московском доме национальностей, который организовал фестиваль.
Кроме конкурса граффити, на Главной аллее прошли соревнования по брейк-дансу. Все желающие могли сыграть в уличный баскетбол и панна-футбол — новую разновидность популярной игры, в которой матчи проходят в формате «один на один». Каждый матч длится три минуты.
Кульминацией фестиваля «Разноцветная Москва» стали яркие выступления рэп-исполнителей, артистов музыкальных направлений битбокс, фолк и фьюжн.
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