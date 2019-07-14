СК начал проверку после крушения вертолета в Подмосковье
Начата доследственная проверка обстоятельств жесткой посадки частного вертолета в районе Солнечногорск Московской области. Соответствующая информация была опубликована на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Согласно имеющимся данным, к месту крушения вертолета была направлена следственно-оперативная группа. Специалисты займутся установлением причин происшествия.
Напомним, что вертолет совершил жесткую посадку в поле около деревни Барское-Мелечкино. В результате происшествия погибли оба находившихся в салоне человека. Личность одного из них была известна, это Игорь Никитин, глава Объединения сверхлегкой авиации, фамилия второго пилота неизвестна.
Читайте также: Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Башкирии