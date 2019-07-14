Кортеж Владимира Зеленского протаранил автобусы с детьми
В Запорожской области три машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, в которых находились дети.
Два Volkswagen Touareg из кортежа главы страны и микроавтобус службы безопасности пытались обогнать автобусы, в которых с курортов везли детей.
Автомобили кортежа президента получили сильные повреждения. Один из автобусов вылетел в кювет.
По данным полиции, никто не пострадал.
Отмечается, что кортеж возвращался в Киев, президента в нем не было, так как он решил вернуться в столицу на самолете.
— В управлении государственной охраны из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП, — прокомментировал инцидент источник, сообщает портал «Страна.ua».
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