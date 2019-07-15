Названа причина, из-за которой могло произойти смертельное ДТП в Башкирии
Руководитель ГИБДД по республике Башкортостан Динар Гильмутдинов сообщил, что смертельная авария могла произойти из-за сильного ливня.
По предварительной информации, в результате ДТП, которое произошло на трассе Белорецк — Уфа в воскресенье вечером, 14 июля, погибли шесть человек, еще 13 пострадали.
Пассажирским автобусом, предположительно, управлял 32-летний Азат Загиров, сообщает «Пятый канал».
По данным пресс-службы МЧС России по Республике Башкортостан, всего в пассажирском транспорте находилось 40 человек.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Ход расследования уголовного дела по факту аварии поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщается на сайте ведомства.
Читайте также: СК начал проверку после крушения вертолета в Подмосковье