Исследователи рассказали о самом полезном для здоровья напитке
Исследователи из ФНЦ пищевых систем имени Горбатова рассказали о том, какой напиток является наиболее подходящим для людей, ведущих здоровый образ жизни. Им оказался безалкогольный напиток на основе топинамбура. Иначе это растение называют «земляной грушей».
Ученые объяснили, что топинамбур нередко содержится в лекарствах, призванных помогать людям больным диабетом и ожирением. Помимо этого, целебное растение помогает при болезнях почек и желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, напитки на основе топинамбура могут стать хорошей регулярной профилактикой от многих недугов.
Растение содержит ряд полезных веществ: полезные углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, аминокислоты и многое другое.
Авторы исследования рассказали, что вкус у нового вида полезных напитков может быть разный. Гармоничное сочетание с топинамбуром образуют морковное, яблочное и тыквенное пюре, а еще персиковый и ананасовый соки. А значит, напиток может стать не только полезным, но и вкусным. Об этом сообщает RT.
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