Пять человек погибли при пожаре в Жуковском
• 07:24 • 15 июля 2019
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В Жуковском на улице Луговой, дом 37, произошел пожар. В результате инцидента погибли пять человек.
Площадь возгорания в двухэтажном здании составила 48 квадратных метров. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе трое детей.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы города.
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