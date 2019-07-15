Москвичей призвали помочь Росархиву восстановить пострадавшие документы
• 07:14 • 15 июля 2019
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Сотрудникам хранилища понадобится большое количество рулонных бумажных полотенец для перекладки листов
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Сотрудники Российского государственного архива и литературы призвали москвичей помочь их фонду восстановить пострадавшие от пожара документы.
Для перекладки листов понадобится большое количество рулонных бумажных полотенец.
— Если вы хотите и имеете возможность помочь, мы будем рады каждой лишней пачке, — сообщили на официальной странице РГАЛИ в Facebook.
Напомним, что пожар возник 12 июля. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Были задействованы 24 единицы техники и 79 человек личного состава МЧС.
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