Специалисты объяснили, как правильно хранить документы
Работники Главархива столицы объяснили, как навести порядок в домашнем архиве.
Первым делом специалисты посоветовали раскладывать документы каждого члена семьи в правильной последовательности, не перемешивая их между собой. Например, сначала сложить свои документы, следом — бумаги супруга и так далее.
Чтобы гарантированно можно было быстро найти свои бумаги, нужно разложить их по отдельным папкам и подписать. В пометке должно содержаться имя и название типа документа.
А еще, специалисты призвали хранить бумаги лишь в открытом виде. Так вы сможете избежать изломов и дефектов документов.
Недавно стало известно, что россияне сменят обычные паспорта на электронные. Тем не менее навык правильного хранения привычных всем бумажных документов будет полезен жителям России еще многие годы.
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