Более 500 помещений в Москве арендовали инвесторы с начала 2019 года
• 09:33 • 15 июля 2019
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Предприниматели арендовали 568 помещений
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
В первой половине 2019 года инвесторы арендовали более 80 тысяч квадратных метров недвижимости в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента городского имущества.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприниматели арендовали 568 помещений. За аналогичный период 2018 года было реализовано 139 объектов нежилого фонда.
Самыми популярными местами у инвесторов за январь — июнь 2019 года стали Восточный, Юго-Западный и Южный административные округа, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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