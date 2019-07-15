Климатолог назвал причину июльского похолодания в Москве
Прохладная погода в Москве могла быть вызвана стационарным погодным режимом из-за глобального потепления. Об этом сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, при возникновении стационарных режимов на долгий период возникает либо жаркая, либо прохладная погода. Циклоны и антициклоны надолго остаются на одном месте.
—В целом тенденция такова — из-за глобального потепления такие неподвижные волны будут образовываться все чаще и чаще, — цитирует Владимира Семенова агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июля, в столице ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 22 градуса.
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