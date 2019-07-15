Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек в Жуковском
• 10:29 • 15 июля 2019
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Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают причины произошедшего
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в Жуковском.
На место происшествия прибыл исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов и криминалисты. Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают причины произошедшего. Решается вопрос о назначении пожаро-технической и судебно-медицинских экспертиз, сообщили на официальном сайте СК России по Московской области
Напомним, что в Жуковском на улице Луговой, дом 37, произошел пожар. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе трое детей 4, 10 и 13 лет.
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