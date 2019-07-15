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Происшествия

Генпрокуратура Украины не исключила освобождения журналиста Вышинского 15 июля

Ростислав Зубков
• 10:42 • 15 июля 2019
15 июля Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя портала РИА Новости Украина
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15 июля Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя портала РИА Новости Украина
Фото: Стрингер/РИА Новости

В Генпрокуратуре Украины высказали предположение, что журналист Кирилл Вышинский может выйти на свободу в понедельник, 15 июля. Об этом рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Отметим, что 15 июля Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя портала РИА Новости Украина.

По словам Сарган, можно ожидать освобождения журналиста по решению судьи.

— Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу, — отметила пресс-секретарь в Facebook.

Она также отметила, что шансы на такой исход повышаются благодаря решению Конституционного суда и «маленькой записочки, которую передали в руки президенту». Речь идет о личном письме матери Вышинского, которое главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявлены обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента РФ Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства.

Срок содержания Вышинского под стражей истекает 22 июля. Суд уже не раз продлевал данную меру пресечения. По мнению его адвокатов, прокуратура Украины преднамеренно затягивает процесс.

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