Основателю «Нового потока» грозит до 10 лет тюрьмы за крупное мошенничество
МВД РФ заподозрило основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.
По соответствующей статье («Мошенничество в особо крупном размере») бизнесмену грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие также ходатайствует о заключении предпринимателя в СИЗО.
Стоит отметить, что, по сообщениям СМИ, Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, «Промсвязьбанка» и «Абсолют Банка». В общей сложности, по данным журналистов, было украдено более трех миллиардов рублей.
Ранее сообщалось о том, что основателя «Новый поток» задержали по прилете в аэропорту Шереметьево из заграничной командировки.
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