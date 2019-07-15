Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице на текущей неделе
• 11:27 • 15 июля 2019
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Столица окажется под влиянием южного циклона
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
В Москве в середине текущей недели может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Столица окажется под влиянием южного циклона 17 и 18 июля. В эти дни возможны дожди, местами пройдут грозы, сообщает РИА Новости.
Татьяна Позднякова добавила, что для Москвы норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
Напомним, что в понедельник, 15 июля, в столице ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 22 градуса.
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