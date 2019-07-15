Эксперт оценил возможность снятия украинской блокады с Донбасса
Перспективы снятия блокады с Донбасса продолжают обсуждать на Украине, но приход к власти нового президента не является гарантией подобных изменений. Такое мнение в комментарии ФБА "Экономика сегодня" высказал независимый эксперт Андрей Суздальцев.
14 июля один из лидеров украинской партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что намерен добиваться снятия блокады с ДНР и ЛНР.
Такого же мнения он придерживается и относительно Крыма. По его словам, блокада полуострова украинскими властями привела к тому, что жители этого региона перестали себя ассоциировать с Украиной.
Эксперт Андрей Суздальцев выразил сомнения относительно того, что блшокада с Донбасса будет снята в ближайшее время.
— Сомнительно, что украинские власти снимут блокаду с Донбасса, поскольку президент Зеленский не вошел окончательно во власть, — пояснил он.
Кроме того, для принятия подобный решений Зеленскому необходимо сформировать большинство в Верховной раде, что, по мнению эксперта, является чрезвычайно сложной задачей, передает rueconomics.ru.
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