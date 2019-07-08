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Внешняя политика

Сенатор оценил желание Зеленского прекратить войну в Донбассе

Егор Павленко
• 22:49 • 8 июля 2019
В случае разрешения конфликта Зеленский может стать «президентом мира на Донбассе»
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В случае разрешения конфликта Зеленский может стать «президентом мира на Донбассе»
Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского и его команды

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов полагает, что президент Украины действительно может быть сторонником мирного урегулирования конфликта в Донбассе, тем более что другого выхода из сложившегося положения у Киева нет. Об этом сенатор заявил в понедельник, 8 июля.

— Я верю в то, что Зеленский хочет остановить войну на Донбассе. И потому, что так надо. И потому, что другого выхода нет, — сказал Олег Морозов.

Член Совфеда отметил, что в случае разрешения конфликта Зеленский станет «президентом мира на Донбассе», передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция. Идею Зеленского поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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