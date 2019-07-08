Сенатор оценил желание Зеленского прекратить войну в Донбассе
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов полагает, что президент Украины действительно может быть сторонником мирного урегулирования конфликта в Донбассе, тем более что другого выхода из сложившегося положения у Киева нет. Об этом сенатор заявил в понедельник, 8 июля.
— Я верю в то, что Зеленский хочет остановить войну на Донбассе. И потому, что так надо. И потому, что другого выхода нет, — сказал Олег Морозов.
Член Совфеда отметил, что в случае разрешения конфликта Зеленский станет «президентом мира на Донбассе», передает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция. Идею Зеленского поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Читайте также: Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса