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Внутренняя политика

«Мертвые души» на выборах

Игорь Барышев
• 14:01 • 15 июля 2019
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Фото: https://telegra.ph

Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло рассказал о масштабной схеме фальсификаций подписей за кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Общественник заявил, что некоторые оппозиционные кандидаты предоставляли подписные листы, подписи в которых были поставлены… умершими людьми.

Такие «мертвые души» были найдены среди подписавшихся за Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Дмитрия Клочкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Кирилла Гончарова… Кажется, знаменитый роман Николая Гоголя «Мертвые души» получает неожиданное продолжение. Ведь, как мы помним, это произведение вышло в одном томе, второй писатель сжег. Собственно, Николай Васильевич, Чичиковы все еще здесь, в Москве, скупают «мертвых крестьян».

Член Общественной палаты РФ сообщил, что ему были переданы 300 конспектов подписных листов, показавшихся подозрительными членам УИК с правом совещательного голоса. Юрист подчеркнул, что выборка производилась случайным образом, а проверка данных подписавшихся проводилась лично им и волонтерами.

— Мы проводили проверку в социальных сетях, где находили неактивные аккаунты людей, организовали силами волонтеров поквартирный обход, которые выясняли, проживает ли там человек, чья подпись стоит в подписном листе кандидата, заказывали выписки из ЕГРП на объекты недвижимости, где должны были быть зарегистрированы подписанты, — рассказал Илья Ремесло.

В ходе проверки выяснилось, что лишь 100 из 300 подписантов реальные люди. Оставшиеся 100-150 подписавшихся имеют несуществующие паспортные данные, 11 человек не проживают по указанному адресу, а как минимум 50 человек и вовсе уже скончались. В качестве доказательств юрист продемонстрировал фотографии могил и назвал некоторые имена подписантов, а также видеоролики, в которых волонтеры разговаривают с родственниками умерших.

 Вот на одном из видео сотрудник избирательной комиссии разговаривает с родственником умершего человека, чья подпись стоит в подписном листе кандидата в депутаты Любови Соболь.

— У нас есть информация, что свою подпись за Любовь Соболь поставила Ларчева Антонина Ивановна, - обращается сотрудник избирательной комиссии.

— Это моя мама, которая скончалась у меня на руках 29 апреля, — отвечает Владимир Иванов. — После ее кончины, паспорт матери сразу же забрали. Она могла оставить подпись только в прошлую кампанию. В эту точно нет.

Похожий случай обнаружился после разговора с родственником подписанта в листе кандидата в депутаты Александра Соловьева. Андрей Карелин скончался 3 мая этого года, однако это не помешало получить его подпись много позже даты смерти. Реакция родственников якобы подписавшихся за кандидатов однозначна — снятие кандидата с выборов.

— Все родственники высказывали возмущение из-за того, что мы потревожили людей. К кандидатам, которые это сделали, я думаю, будут огромные претензии, — подтвердил Илья Ремесло.

Никак не мог подписаться в поддержку Александра Соловьева и Михаил Тихомиров. Мужчина скончался больше двух лет назад... 

Член Общественной палаты России напомнил слова Леонида Волкова, возглавляющего региональную сеть штабов Алексея Навального:

— Вообще умершие избиратели — главный бич рисовщика подписей. Какую бы базу рисовщик ни взял, она все равно будет не очень актуальной, и в большом массиве подписей обязательно окажутся мертвые души... И если ошибку в паспортных данных и в прописке можно объяснить какой-то неосторожностью сборщика, то подпись умершего человека, даже одна, — это 100 процентов признак рисовки, ничем иным, кроме рисовки, не объяснимый.

Ремесло считает всю эту гоголевскую историю частью скоординированной операции по подделке подписей большинства оппозиционных кандидатов. По его подсчетам, кандидатами на выборы в Мосгордуму от оппозиционных сил собрано менее двух тысяч реальных подписей. Количество, явно недостаточное для регистрации.

Факт наличия «мертвых душ» в подписных листах некоторых кандидатов уже подтвердил и член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

— Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается. — заявил Реут. — Естественно, в случае подтверждения такие подписи будут считаться недействительными, ну и дальше уже будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление.

Как отметил Илья Ремесло, число «мертвых душ» в подписных листах продолжало расти вплоть до окончания кампании по сбору подписей, поскольку волонтеры продолжали посещать кладбища и находить могилы людей, якобы оставивших свои подписи.

Реакция уличенных в подобных случаях кандидатов очевидна. По словам общественника, главным и, по сути, единственным аргументом фигурантов расследования стали голословные опровержения в духе «у вас ничего нет, вы просто сфотографировали могилы однофамильцев». На возражение, почему у так называемых «однофамильцев», которых уже нет в живых, совпадают паспортные данные с подписантами в их листах, никто конструктивно ответить не может.

— Вы моральные мертвецы, у вас нет ничего святого. Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете страдания родственникам усопших, — подытожил Ремесло.

Всего в качестве кандидатов в депутаты МГД выдвинулись 426 человек. Московская городская избирательная комиссия до 16 июля должна проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Комментарии экспертов

Павел Данилин

директор центра политического анализа

— Учитывая скандалы с оппозиционными кандидатами во время кампании по выборам депутатов Мосгордумы, есть серьезные опасения по поводу того, что многие представители несистемной оппозиции банальным образом рисовали подписи.

Алексей Мартынов

директор Международного Института Новейших Государств

— Эта незначительная группа так называемых несистемных оппозиционеров почему-то монополизировала, по крайней мере, в медиапространстве звание главных оппозиционеров. Но занимаются они, в основном, скандальным хайпом — для привлечения внимания потенциальных или уже реально действующих спонсоров. И, по большому счету, им плевать на результаты и мнение избирателей. Главное — больше скандала. В том числе и такими способами, как включение в подписные списки «мертвых душ».

Олег Матвейчев

политолог, профессор «Высшей школы экономики»

— Сейчас одного интернета уже недостаточно. Ты можешь там пошуметь, но, когда начинается реальная работа, например, сбор подписей, работа с волонтерами, юристами, нотариусами, на этом обычно все и заканчивается. Люди не способны даже этот фильтр преодолеть, не говоря уже о дальнейшей работе. Это совсем другая история.

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