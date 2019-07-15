Эксперт рассказала, выпускников каких вузов ждет высокая зарплата
Эксперт по подбору кадров Виктория Музычкина в интервью "МИР 24" рассказала, выпускникам каких вузов легче устроится на работу с достойной заработной платой.
По ее словам, и в коммерческих структурах, и в госсекоре, востребованы выпускники Высшей школы экономики, МГИМО, МГУ и РАНХиГС. Бывшие студенты этих учебных заведений часто получают несколько предложений от крупных организаций сразу после окончания вуза или после прохождения практики.
Эксперт отметила, что для работодателя не очень корректно делать выбор в пользу кандидата только на основании вуза, но компании вправе высказывать свои пожелания.
— В финансовом и экономическом секторе такие пожелания встречаются наиболее часто, — отметила она.
Источник: mir24.tv
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