Московская Золушка. Преображение
Золушка: Маша Титова, 26 лет, врач
Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская
Макияж: Анна Симакова
Макияж
Визажист нанесла гелевую базу под макияж. Такая база хорошо выравнивает текстуру кожи, делает ее гладкой и шелковистой. Затем мастер выделила яркие глаза героини. На все подвижное веко визажист легкими движениями нанесла прозрачные голубые тени. Внешний уголок глаза затемнила тенями серого оттенка.
Границу подвижного и неподвижного века прорисовала тенями небесно-синего цвета. Затем сделала светлые блики под бровь и все тщательно растушевала. Ресницы в несколько слоев прокрасила темно-синей тушью. В завершение мастер положила румяна холодного розового оттенка. Губы освежила помадой розоватого оттенка.
Прическа
У нашей героини длинные волосы. Парикмахер подчеркнула их красоту несложной укладкой. Накрутила пряди на крупные щипцы-утюжок. Пряди у лица забрала назад и закрепила шпильками.
Остальные волосы аккуратно разложила и выпустила струиться возле лица. Всю прическу парикмахер зафиксировала лаком.
Стиль
Мы подобрали девушке синее с набивным рисунком платье без рукавов. Длина платья до середины колена подчеркивает красивые ноги девушки. Для создания законченного образа предложили синий лаковый ремень, подчеркивающий талию и комплект, состоящий из серебряных серег и колье с крупными камнями. Босоножки на тонком каблуке и маленькая сумочка ставят финальную точку в образе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.
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