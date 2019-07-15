Эксперт оценил услугу снятия наличных в кассах столичных магазинов
Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников прокомментировал услугу снятия наличных в кассах столичных магазинов. Он считает, что данный сервис будет востребован в Москве.
— Любая финансовая услуга — это результат потребностей клиентов. Важна и технологическая готовность. Очевидно, что ранее банки и ретейлеры не были готовы к запуску такой услуги, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Никита Масленников.
Нововведение позволит магазинам, если не увеличить спрос, то стабилизировать его. Снять деньги можно будет только купив какой-нибудь продукт.
Для покупателей данная услуга представляет определенный риск. Простота и удобство снятия наличных средств может привести к тому, что люди начнут терять контроль над собственным бюджетом и будут тратить больше.
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