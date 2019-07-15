Муж Поклонской рассказал об ее уходе из секты царебожников

Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская сообщила о том, что прекратила контактировать с сектой царебожников и лидером движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря, который находится в Екатеринбурге. Об этом пишет EADaily.

В беседе с изданием муж Поклонской сообщил, что такой востребованный и медийный человек, как его жена, может легко стать жертвой недобросовестных людей.

— Такие особы просто так никого не отпускают из-под своего влияния — слишком много ими тратится сил для плетения своих сетей. Слава богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки. Понимаю, что в связи с этим не стал объектом для приязни с их стороны. Чувствую это и плачу, преодолевая трудности и посылаемые мне удары, — рассказал Иван Соловьев.

Как он утверждает, его жена совсем не жалеет о том, что ей пришлось пережить этот неблагоприятный период, ведь «спасенная душа и стояние в истинной вере того стоят».

Секта царебожников служит идее о царе-искупителе, которая опирается на мысль о том, что народ должен каяться за смерть царя Николая II. Участники уверены: правитель личной трагедией искупил грехи народа страны.

Ранее сообщалось, что депутат разорвала связи с лидером секты Сергием после замужества с главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым.

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