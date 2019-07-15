Почти миллион болельщиков захотели приобрети билеты на матчи Евро-2020
За первый этап продаж билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге, поступил почти один миллион заявок. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.
Всего желание приобрести билеты изъявили 994 617 болельщиков. Большая часть заявок — 81 процент — поступила от россиян. Также интерес к матчам в Петербурге проявили любители футбола из Великобритании, Германии и Польши.
— Немалую роль в такой популярности Евро сыграл и чемпионат мира. Болельщики помнят эйфорию, которая была в городах, и хотят снова окунуться в атмосферу большого футбола, — отметил генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро-2020» Алексей Сорокин.
Он напомнил, что билеты необходимо покупать заранее и только на официальном сайте УЕФА, передает РИА Новости.
Напомним, продажа билетов на Евро-2020 стартовала 12 июня на официальном сайте УЕФА. В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча чемпионата Европы по футболу.
Читайте также: Станислав Черчесов назвал состав сборной РФ на матчи отбора Евро-2020