Московские студенты примут участие в забеге ко Дню железнодорожника
Студенты Российского университета транспорта примут участие в спортивно-музыкальном фестивале для всей семьи «Достигая цели!» и благотворительном забеге, приуроченном к празднованию Дня железнодорожника. Об этом сегодня заявил проректор вуза Михаил Кленов.
— Более 100 студентов Российского университета транспорта примут участие в традиционном благотворительном забеге на территории Олимпийского комплекса «Лужники», который пройдет 4 августа. Подать заявку на участие от команды вуза можно в наших официальных аккаунтах. Выпускники и руководство РУТ (МИИТ) также примут участие в спортивном мероприятии, — рассказал Михаил Кленов.
Спортсмены сборных команд университета участвуют в различных соревнованиях. Студенты активно поддерживают спортивную славу университета и достигают побед в разных спортивных состязаниях.
Традиционно в первое воскресенье августа железнодорожники России отмечают профессиональный праздник — День железнодорожника. Начиная с 2016 года празднование Дня железнодорожника проходит в формате спортивного фестиваля для всей семьи, ключевое мероприятие которого — благотворительный забег. По словам организаторов, в благотворительном забеге «Достигая цели!» планируется участие 10 000 человек. Он проводится совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», все средства от участия передаются в фонд.
Помимо благотворительного забега, гостей мероприятия ждут развлекательные и спортивные площадки для семейного отдыха, на главной сцене парка предусмотрены выступления музыкальных коллективов.
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