«Чертаново УрбанФест»: 200 москвичей померялись силами в стритболе, бадминтоне и брейк-дансе

Принять участие во втором фестивале «Чертаново УрбанФест» мог каждый москвич — нужно было только подать заявку в социальной сети «ВКонтакте», в группе сообщества «ЧертановоБаскет». Молодые и невероятно деятельные представители этого сообщества впервые организовали данный фестиваль год назад, а нынче провели его во второй раз, заручившись поддержкой главы Управы района и местных меценатов.

В прошлом году на «УрбанФесте» прошли соревнования уличных баскетболистов, к новому мероприятию подключились бадминтонисты и мастера брейк-данса.

Теперь это уже межрайонные соревнования, которые проходят по инициативе молодых и неравнодушных людей.

— Такие прекрасные, четкие и ясные инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и физкультурного движения, мы всячески поддерживаем и помогаем чем можем в их реализации, — пояснил корреспонденту «ВМ» глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев. — Я очень рад, что в нашем районе живут такие молодые люди, как Дмитрий Миронов — руководитель этого фестиваля и один из его идейных вдохновителей, который заряжает своей энергией не только юных любителей спорта, но и представителей старшего поколения.

На турнире про брейк-дансу показали свое мастерство юные и взрослые брейкеры Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Глава управы Чертаново Центральное в соревнованиях участия не принял, но очень живо интересовался ходом спортивной борьбы. Действительно, сложно пройти мимо зажигательных выступлений мастеров брейк-данса — теперь уже олимпийского вида спорта.

— На Олимпиаде в Париже в 2024 году будут разыграны медали по брейк-дансу, поэтому не удивлюсь, если кто-нибудь из участников «УрбанФеста Чертаново» сумеет завоевать олимпийскую награду, — поделился надеждами Владимир Михеев. — Тем более что выходцы из нашего района уже имеют опыт по покорению олимпийского пьедестала, я говорю о наших замечательных фехтовальщиках Софье Великой и Сергее Шарикове.

На турнире свое мастерство показали и юные, и взрослые «братишки». Именно так называют друг друга российские брейкеры. В состязании принял участие даже 35-летний гость из Ялты — Станислав Мякишев. Он же — «Биг бой Стасян», танцующий верхний брейк в расслабленной курортно-жиганской манере.

— Я счастлив выступать в Чертанове, а российские брейкеры на Олимпиаде в Париже заткнут за пояс любого, — поделился эмоциями после огненного выступления на сцене «Биг бой Стасян». — Многие считают брейк-данс изобретением американцев, но мне ближе версия, что это темнокожие ребята взяли за основу брейк-данса элементы танцев, который показал на гастролях в США хор имени Александрова — гопак, вертушки и прочие сумасшедше сложные «фенечки».

200 москвичей и гостей столицы приняли участие в молодежном фестивале «УрабанФест Чертаново —2019» Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В состязаниях танцоров зрителей поразила 19-летняя москвичка Софья Попова, победительница многих всероссийских соревнований.

— Шестой год я занимаюсь брейк-дансем и получаю от этого колоссальное удовольствие, — рассказала Софья. — Несмотря на то, что брейк-данс — это вид спорта, для меня, прежде всего, это танец, потому что на площадке я не соревнуюсь, а танцую, вырвавшись из любых схем и регламентов. Парю, как птица.

Первое место в турнире «УрбанФест» среди брейкеров в классе Pro занял Андрей Лобанов по прозвищу «Рэйдж». В турнире уличных баскетболистов первой стала команда «Орбита», на втором месте — «Метеор», на третьем — коллектив «Агалы».

По мнению организаторов мероприятия, второй раз подряд им удалось «раскачать Чертаново» на крутой молодежный фестиваль, который, по мнению главы управы Чертаново Центральное, с каждым годом становится все более массовым.

ЦИФРА

200 москвичей и гостей столицы приняли участие в молодежном фестивале «УрабанФест Чертаново — 2019».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Миронов, руководитель «УрбанФест Чертаново — 2019»

— Лет 10 назад мы с друзьями в Чертанове начали проводить уличные турниры по стритболу, а в прошлом году решили закрутить что-то серьезное, полезное и интересное не только для близких друзей. Пошли с инициативой в управу района, там нас поддержали. Так появился наш фестиваль, к которому присоединились и жители других районов столицы. Не верьте, если вам скажут, что для его проведения нужны колоссальные деньги! И на 30 тысяч рублей можно организовать окружное мероприятие. Главное — желание сделать доброе дело, а хорошие люди, которые поддержат и помогут в благом начинании, обязательно найдутся. Высшая награда для меня — это когда ко мне подходят участники фестиваля, с которым я ранее не был знаком, и жмут руку со словами: «Дмитрий, это было круто, на следующий год мы обязательно вновь приедем на фестиваль в Чертаново».

Читайте также: Современное искусство посвятили дню рождения великого поэта