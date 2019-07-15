Летнюю школу комиксов откроют в Москве 18 июля
Летняя школа комиксов начнет работу во Дворце пионеров на Воробьевых горах в столице с 18 июля. Занятия в ней можно будет посетить до 29 августа.
— Начинающим художникам помогут сделать первые шаги, а те, кто уже давно рисует комиксы, смогут освоить новые графические техники и получить советы профессионалов. Слушатели узнают, как выстроить сюжет, придумать и нарисовать персонажей, — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В качестве преподавателя вступит арт-директор фестиваля «Коммиссия» Алексей Йорш.
Сообщается, что занятия будут проходить с 16:00 до 18:00. Они рассчитаны на детей от 12 лет. Участие в уроках бесплатное, требуется предварительная регистрация.
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