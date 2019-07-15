Водители стали активно использовать новые функции приложения «Парковки Москвы»
Столичные автомобилисты воспользовались новыми функциями приложения «Парковки Москвы» более 22 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства.
Новая версия мобильного приложения позволяет водителям изменить госномер автомобиля и/или парковочной зоны, а также скорректировать время завершения парковочной сессии. Отмечается, что все изменения можно внести до конца суток. Стоит отметить, что изменить каждую парковочную сессию можно только 1 раз. Продлить возможно только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.
Напомним, новая версия приложения «Парковки Москвы» появилась в начале 2019 года. За это время программу скачали более 1,2 миллиона раз.
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