Запущена горячая линия для паломников к мощам святых Петра и Февронии
Для паломников к мощам муромских святых Петра и Февронии была запущена горячая линия. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета РПЦ по принесению мощей святых.
С помощью горячей линии можно узнать ответы на различные вопросы, связанные с пребыванием святыни в столице. Ей можно воспользоваться с 8:00 до 19:00.
Мощи святых Петра и Февронии находятся в храме Христа Спасителя с воскресенья, 14 июля. Они пробудут в столице до 21 июля. Их доставили из Свято-Троицкого женского монастыря, расположенного в Муроме. За первый день им поклонились около четырех тысяч человек, передает издание «Известия».
Напомним, что ранее «Вечерняя Москва» рассказала о том, как подготовиться к ожиданию поклонения мощам святых Петра и Февронии в очереди.
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