Найден механизм защиты от рака кожи
Выявлен механизм, защищающий клетки от повреждающего воздействия солнечного света на ДНК. Об этом сообщили американские ученые из Бэйлорского университета.
Механизм защиты заключается в том, что восстановительный белок Rad4/XPC связывается с поврежденным фрагментом ДНК для того, чтобы запустить процесс восстановления генетического материала. Отмечается, что неудача в своевременном удалении и восстановлении поврежденных частей ДНК может иметь пагубные последствия и привести к раку кожи у людей.
Главной молекулой, с которой взаимодействует белок Rad4/XPC , является 6,4-PP, образующийся при воздействии ультрафиолета на ДНК. Он формируется только в 30 процентах случаев.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что белковый комплекс раскрывает двойную спираль и контактирует не с поврежденной частью, а с нормальными участками ДНК.
Ожидается, что новые знания могут быть использованы для решения основных проблем в области здоровья человека, пишет издание Phys.org.
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