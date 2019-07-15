Александра Яковлева рассказала, что ей помогает справляться с раком

Российская актриса Александра Яковлева в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» рассказала, как уже три года борется с онкологией, хотя врачи говорили, что ей осталось жить не больше полугода.

Актриса рассказала, что у нее никогда ничего не болело, она всегда была полна сил. Но однажды она почувствовала, что не может ходить, ей было больно даже просто лежать. Тогда ее друг отвез ее к докторам, которые поставили тяжелый диагноз. Александра Яковлева решила бороться с болезнью. Ей очень помогают в этом друзья, которые всегда рядом и поддерживают ее, хотя многие, узнав о ее заболевании отвернулись. Также актриса сказала, что очень важно найти своего врача.

— Я не могла даже предположить, что когда-нибудь эта болезнь коснется меня. Мой гениальный врач Рашида Вахидовна Орлова вытащила меня. Она сказала мне, что нужно бороться. Также мой близкий друг Денис очень помог мне, хотя мы знакомы всего четыре года. Бог мне послал человека, который всегда рядом со мной, все 24 часа, — рассказала Александра Яковлева.

Она также отметила, что нужно верить и иметь мечту. Это дает много сил. Недавно актриса сыграла премьеру антерпризного спектакля, которую с восторгом встретили зрители. Сейчас Александра Яковлева мечтает снять свой фильм и живет только мыслями о нем.

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