Миссис 007, печаль человечества

Любое дело, даже очень хорошее и с историей, можно испортить, для этого нужно не так много: жадность, тупость и отсутствие свежих идей в пустой, как ореховая скорлупка, голове.

Вооружившись именно этим арсеналом, создатели ленты о Джеймсе Бонде наметили план нового фильма. В нем Бонд уходит за кадр и до «часа Пи», пока не нужно предотвращать мировую катастрофу, пребывает в блаженной тиши на пенсии — может, растит орхидеи, как Ниро Вульф, может, завел пасеку, как Шерлок Холмс. А потом — вот оригинальный ход! — МИ-6 попросит его вернуться.

Самого Бонда, как и прежде, сыграет Дэниэл Крэйг. Потрепанный, но прекрасный, все с тем же стальным взором. Если мысль создателей сериала так убога, как кажется, его намеренно состарят до вида «абсолютного пенсионера», а потом герой всем покажет, что такое ветеран разведки. Банально до оскомины. Помните, как возвращали с пенсии Шварценеггера, счастливо живущего в горах с дочкой, Брюса Уиллиса, вышедшего из игры и с радостью колдующего на кухне, уставшего от гонок «Перевозчика» Джейсона Стэйтема? Ну вот и история про Бонда пошла туда же. Надо еще добавить «русский след», и вообще будет хорошо. Кстати, если катастрофа мировая — точно без русских не обойдется. Ну и без китайцев, впрочем, тоже.

Но главное «ноу-хау» 25-го, юбилейного по счету фильма — конечно же, она, прекрасная темнокожая Лашана Линч, актриса, которой выпадет честь стать... агентом 007. Мол, Бонд — на пенсию, значит, кобуру — на стол, номер — на сдачу. Эффект дежавю: на минувшей неделе уже выбрали темнокожую актрису на роль русалочки Ариэль, теперь вот агент 007 стал теткой. И так все толерантненько во всех смыслах, что просто прелесть.

Господи, как грустно. Ничего такого: Линч — актриса как актриса, играла в «Капитане Марвеле». К ней претензий нет. Но сделать 007 женщиной — это все равно что сделать Холмса томной блондинкой с пухлыми губами.

Мир меняется, Бонд меняется Фото: Кадр из фильма «Бриллианты навсегда»

«Бондиана» любима во всем мире, это, если хотите, культовый и четко гендерно ориентированный фильм, одно из немногих уже кинозавоеваний мира, до недавнего времени упорно не сдающее своих позиций. «Бондиана» двадцать четыре раза доказывала, что настоящий мужчина — кто бы его ни играл, но именно агент 007 — это сильный, четкий, честный альфа-самец с железными принципами, патологической верностью присяге, неистовой смелостью и изобретательностью. Это Профессионал в высшем смысле этого слова, потому и с большой буквы. Его задача — побеждать всегда, доминировать, покорять и побеждать, ибо 007 побежденный — не 007 ни капли. Его женщины прекрасны, они не могут его не любить, он пьет мартини с водкой и с оливкой («смешать, но не взбалтывать»), готов отстреливаться от врага даже в момент страсти, неотразим во фраке и вообще неподражаем во всех отношениях.

Бонд-женщина — моральный трансгендер. Она может палить из чего угодно и может пить водку хоть ведрами, но она не должна носить номер 007 — хотя бы потому, что это номер мужчины, который свел с ума миллионы женщин и для многих стал идеалом. И глупые заигрыши типа «дамы тоже могут» нелепы, как этот вымученный креатив, задуманный с единственной целью — доказать оголтелым феминисткам и всем агрессивно помешанным на расовом равенстве, что мир движется по пути равенства полов, цвета кожи и вообще всего, чего хочешь.

И пусть так! Но глупо доказывать это подобными посягательствами на киносвятое. Почему новому агенту нельзя было дать номер 008? Вообще снять фильм про другое, про подвиги этой невольной миссис-замены и лично ее смешивания, взбалтывания и вообще все, что хотите? Ну придумали бы новое кино с новой героиней. С Джессикой Флетчер вон как получилось! А, трудно... «Бонд»-то раскрученный, ясно, кассу обеспечит априори...

Жалко, правда, очень жалко, что все так. Ведь Бонд и ожидание выхода нового фильма — это было так прекрасно. И универсально: женщины млели, глядя на агента 007, мужчины пытались ему соответствовать хотя бы в мелочах. Для кого она, миссис 007? Для женщин? Вряд ли она их восхитит. Эффект Милы Йовович и Анджелины Джоли вряд ли удастся переплюнуть. Для мужчин? Тоже вряд ли, они ведь побаиваются таких женщин. Значит, только для кармана создателей, как бывает нередко. И расчет их прост: поворчат фанаты «бондианы», да и понесут денежки в кино как миленькие. А дальше – хоть оплюйся, но цитируем Алибасова: «Похихикаем у кассы». Идею жалко разве что...

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