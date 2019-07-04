Темнокожая «Русалочка». Осталось сделать черной Скарлетт О Хару

Прелестную «Русалочку», судьбой и приключениями которой были озабочены дети всего мира, решили переснять и превратить в фильм. Мультик тридцатилетней давности останется в истории — он был прекрасным. Казалось бы, и фильм-ремейк может получиться на ура и принести солидные дивиденды: киностудия Walt Disney умеет делать кассу. И даже сделала на этом пути первый шаг! Причем шаг четко выверенный, хотя и ходульный до смеху: на роль Русалочки пригласили Холли Бэйли, милую темнокожую певицу 19 лет.

Для Холли, конечно, это огромная радость. Но в игре в толерантность эта «новация» — не более чем еще одна галочка из числа тех, что раз от раза становятся все более и более нелепыми и навязчивыми.

Ничего личного, никакого «особого отношения» к цвету кожи я не испытываю и близко. Но все же согласитесь — есть в этом решении нечто абсурдное. Не потому даже, что изначально родилась Русалочка в Дании и ее «папа» Ганс Христиан Андерсен «видел» ее так, а не иначе. Сама по себе Ариэль, героиня знаменитого мультфильма, уже мало напоминавшая свой прототип, стала любимицей миллионов. Живая, остроглазая, с копной огненно-красных волос, она полюбилась зрителям всех стран и стала для многих символом детства и первого очарования сказкой. Зачем же было доходить до какого-то совсем абсурдистского уже прогиба?

Желание угодить тем, кто когда-то в своем толерантном раже счел «Оскар» слишком «белым» (после чего получил каскад «правильных» в смысле цветовой гаммы, но абсолютно никчемных фильмов-оскароносцев), порой затмевает разум американских киношников. Но в данном конкретном случае дело не только в попытке соблюдения некоего баланса, на котором так настаивают поборники изысканной политкорректности. Дело в линейности и туполобости хода и абсолютном непонимании, как выясняется, чувств и эмоций потенциальных зрителей. Да бога ради, сделайте вы другую Русалочку, без всякого переклика с прежней, не называйте ее Ариэль, а лучше — снимите другое кино про другие приключения жителей морских глубин. Оставьте людям их сказку! Они же выросли с хохотушкой Ариэль и не нуждаются в ее замене. Но нет. Надо было замахнуться на святое и его «пересвятить».

На роль Русалочки пригласили Холли Бэйли, милую темнокожую певицу 19 лет Фото: Скриншот с видео на YouTube (https://youtu.be/T4MajGTp1x8)

Огромное количество людей решением студии «Дисней» были поражены. Обсуждение разгорелось нешуточное. Причем те, кого принято называть «рядовыми пользователями», остротой вопроса совершенно оказались не стеснены. «Чернокожим людям должно быть неловко за то, что «Дисней» использует их для привлечения внимания…» «Дорогой «Дисней», если вы хотите заработать деньги на ностальгии, производя ремейки, не стоит трогать оригинальный продукт. Эта бедная девушка будет лицом вашей гонки за приманкой, и это столь же отвратительно, сколь и грустно». «Холли может петь в фильме, но не меняйте нашу принцессу!» А кто-то вообще пророчит еще не снятой картине вовсе бесславный конец: «Принудительное разнообразие, говорите?! Изменение того, что знают и любят миллионы поклонников, обречет вас на неудачу. Правда, когда это произойдет, вы снова начнете обвинять аудиторию за непринятие того мусора, что сами пытались нагрести лопатой. Попробуйте лучше разрабатывать новые идеи!»

В таком же примерно ключе высказываются и многие другие поклонники милой Ариэль. И люди, в общем-то, правы. Ведь что получается? Попробуй сейчас кто-нибудь переснять Мулан или Покахонтас в «другой расе», начнется крик по поводу расизма. А вот приди кому в голову идея переделать «Унесенных ветром» и сделать Скарлетт О'Хару темнокожей, а ее служанку — «беленькой», глядишь, и «проканает» это, каким бы абсурдом ни казалось.

Но есть, скажем так, и «историческая правда». Давайте тогда съедем крышей окончательно и дойдем, как говорится, до мышей: превратим в представителя чернокожей расы греческих богов — того же Посейдона, родственника Ариэль? А потом дойдем до Зевса-громовержца, а там и до Геракла — что это он, белый, столько веков круче всех?! Где справедливость?!

Глупая история, честное слово. В первую очередь потому, что проблемы, существующие в области межнациональных отношений, нельзя разрешить тупым и прямым, как шпала, заигрышем. Ей-богу, правду говорили в знаменитом мультфильме «Русалочка»: «Жизнь под водой много лучше, чем там, наверху». Проще — точно.

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