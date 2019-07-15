Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу

Сайт Frontiers опубликовал исследование итальянских ученых, результаты которого показали, что в телах кузнечика, шелкопряда и сверчков содержится в пять раз больше антиоксидантов, чем в стакане свежевыжатого апельсинового сока. Этот факт делает насекомых уникальной пищей, способной заменить не только мясо. «Вечерняя Москва» выяснила, смогут ли россияне без вреда для здоровья включить в свой рацион мошкару.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно:

— Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне. И психика, и организм смогут справиться с подобным стрессом разово, когда человек пробует насекомых в качестве эксперимента. Вряд ли мы будем есть их на постоянной основе, это обусловлено менталитетом.

Анжелика Дюваль пояснила, что такое генетическая память организма. На примере экзотических фруктов она указала на возможные негативные последствия.

— Многие из нас любят побаловать себя необычными плодами, но если есть их на постоянной основе, то может возникнуть аллергическая реакция и даже непереносимость, — пояснила она.

Более нейтральной позиции придерживается врач-диетолог Елена Соломатина.

— Насекомые — экзотическая еда. Возможно, их употребление в пищу может вызвать аллергию. С другой стороны, в конечном итоге организм человека приспособится и адаптируется. Многие виды питания для нас раньше были экзотикой (например, картофель и томаты), а теперь стали почти национальными блюдами. Вспомним, что мы легко приспособились к креветкам, мидиям и ко многим другим продуктам животного происхождения.

Оба специалиста не отрицают полезных свойств насекомых и их способности быть хорошей альтернативой привычному животному белку. Врачи подчеркнули, что основой здоровья является сбалансированное питание и отсутствие крайностей.

— Возможно, в перспективе насекомые станут важной частью нашего меню, но не сейчас. Новый продукт питания нельзя вводить в рацион резко. У некоторых людей может моментально последовать негативная реакция. Я думаю, насекомые изначально станут какой-то добавкой к привычным продуктам. Если смешать сушеных кузнечиков и говяжий фарш, многие даже не заметят изменения вкуса. Такая уловка позволит преодолеть психологический барьер, — спрогнозировала Елена Соломатина.

Врач-паразитолог, инфекционист Николай Середа, внештатный сотрудник Клинического центра Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова рассказал, каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу.

— Черные лесные муравьи и их личинки содержат много протеина. Но есть их можно только термически обработанными. Муравьиные яйца тоже очень питательны. Личинки питаются деревом, поэтому их можно есть сырыми, можно запекать, жарить, варить. Кузнечиков стоит обжарить на костре, нанизав на палочку.

Стрекоз можно есть, предварительно оторвав у них крылья. Земляные черви безвкусны, но питательны. Сверчков нужно варить, жарить. Не нужно есть сырыми кузнечиков и сверчков, так как они могут быть заражены паразитами.

ЦИФРА

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций, порядка двух миллиардов человек употребляют насекомых в пищу. Не исключено, что после подобных исследований ряды любителей жареных кузнечиков пополнятся.

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