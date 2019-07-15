Суд арестовал до 12 сентября вора в законе Олега Шишканова
Басманный суд Москвы в понедельник, 15 июля, арестовал на два месяца вора в законе Олега Шишкана Шишканова (Медведева), обвиняемого в похищении и убийстве депутата. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Олегу Медведеву меру пресечения в виде ареста до 12 сентября 2019 года, — сказала она агентству городских новостей «Москва».
Шишканов первый из московских криминальных авторитетов обвиняется по «новой» статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что его задержали в Подмосковье и подозревают в похищении и убийстве депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи в 2012 году.
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