Названо количество столичной недвижимости, арендованной инвесторами за полгода
За первые шесть месяцев текущего года столица реализовала на торгах по аренде 568 объектов, общая площадь которых составила 82 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.
Сообщается, что данный показатель на 429 объектов больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Общая сумма аренды составила 856,4 миллиона рублей.
— Для сравнения, в первом полугодии 2018 года на торгах по аренде было реализовано 139 объектов нежилого фонда на общую сумму 360,6 миллиона рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По итогам первого полугодия наиболее популярными стали Восточный, Юго-Западный и Южный административные округа, сообщает информационный центр правительства Москвы.
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