Специалисты Морозовской детской больницы провели консультации в Севастополе

В течение трех дней врачи Морозовской больницы на базе медучреждения № 5 Севастополя осмотрели 200 маленьких пациентов, у которых есть хронические заболевания. Главврач Морозовской больницы Елена Петряйкина отметила, что специалисты из Москвы выезжают в Севастополь уже в десятый раз.

— Наши врачи не просто проводят консультации, но и наблюдают своих маленьких пациентов уже много лет, а при необходимости направляют на лечение в наш стационар. Прием ведут врач-ревматолог, онколог, пульмонолог, невролог, кардиолог и детский генетик. По результатам осмотров в этом году 24 ребенка получили направление на госпитализацию в Морозовскую больницу, — рассказала Петряйкина.

Во время визита в Севастополь прошла научно-практическая конференция «Трудный диагноз в педиатрии. От простого к сложному».

Отметим, что врачи из Севастополя тоже приезжают в столицу и проходят обучение по различным направлениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Аверина, главный врач Севастопольской городской больницы № 5:

— Мы благодарны нашим коллегам. За время нашего сотрудничества мы многому у них научились. Научились новым подходам к организации медицинской помощи детям, мы разбираем клинические ситуации, проводим совместные обходы в реанимационном отделении, в клинических отделениях. Такие визиты очень ценны, они не остаются незамеченными нашими маленькими пациентами и их родителями — они активно посещают такие мероприятия. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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