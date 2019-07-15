Ученые объяснили, при каких условиях в средней полосе России будут есть насекомых

Итальянские диетологи выяснили, что некоторые насекомые могут быть крайне полезны для человека. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» призвал не относиться скептически к этой новости.

— Не стоит так скептически или иронично говорить на эту тему. У нас 1900 видов съедобных насекомых, их них более половины употребляется в пищу в странах Юго-Восточной Азии, Африки. Это выгодно: они быстро размножаются, это дешевле и менее вредно для экологии в плане загрязнения, чем выращивать коров, свиней, — отметил эксперт.

По словам ученого, мы не едим насекомых, потому что нет необходимости, но в насекомых действительно много полезных микроэлементов.

— Это хороший белок, жирно-кислотный состав. В определенные периоды жители средней полосы России ели насекомых, когда были тяжелые времена, например.

Ученый-энтомолог Владимир Ефременко объяснил сложности, с которыми могут столкнуться россияне, желающие попробовать ввести в рацион насекомых:

— У нас очень длинная зима. Единственные многочисленные насекомые — комары, но ими никто питаться не будет. Попробуйте кавказцев заставить есть личинки жуков, они не будут. Самые долгоживущие люди России — якуты. Они питаются рыбой и олениной. У них прекрасная экология. У нас люди ленивые, они не будут выискивать насекомых в лесах.

Ученый уточнил, что можно выращивать сверчков, но никто этим не будет заниматься в промышленных масштабах. Тонну сверчков можно отрастить легко за месяц, но надо греть землю, нужны большие теплицы, чтобы выращивать им корм.

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