Врач перечислила, что поможет убить вредные бактерии в курином мясе

На днях экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал продукцию шести производителей бедер цыплят. Только одна из марок оказалось безопасной для потребителей. «Вечерняя Москва» попросила экспертов — врачей и инфекционистов — прокомментировать результаты исследования.

Елена Ксенофонтова, микробиолог, сотрудник научно-исследовательской лаборатории института микробиологии РАН, рассказала о нюансах проведенного исследования:

— К сожалению, в исследовании не сказано, какие курицы подвергались анализу: охлажденные или замороженные. Как правило, патогенные микроорганизмы активно возникают именно в охлажденной курице. Кроме того, не сказано, какие именно патогенные микроорганизмы были обнаружены. Если просто патогенные, то это плохо, но не так страшно. А вот если сальмонелла, то это более серьезное нарушение, так как сальмонелла более устойчива к обработке и может нанести очень большой вред здоровью.

Далее эксперт дала общие рекомендации:

— Покупать лучше замороженную курицу, а не охлажденную. Однако и тут нет уверенности в отсутствии патогенных микроорганизмов, которые были занесены.

Важно тщательно термически обрабатывать курицу: если варить, то долго и на сильном огне. И тщательно мыть руки после разделывания тушки. Большинство вредных для человека патогенных микроорганизмов умирает при очень высокой и очень низкой температуре. Для их гибели требуется примерно 50 градусов и выше. Если жарить, то всегда проверять, чтобы сок был без крови, прозрачный.

А вот сальмонелла консервируется в замороженной курице, не погибая, и умирает, только если варить мясо минут 15 при температуре 60–75 градусов.

Также погибают микроорганизмы при прямом солнечном свете или обработке ультрафиолетовой лампой.

Тамара Горяева, врач-инфекционист многопрофильного медицинского центра, рассказала, что патогенные микроорганизмы возникают, когда продукты оставляют на свежем воздухе. По ее словам, даже если вы купили здоровую курицу в магазине, можно очень легко, оставив ее дома на открытом пространстве, вызвать букет патогенов.

— Однако убить микроорганизмы могут другие продукты, которые содержат фитонциды. Это такие растения, как лук, чеснок, хрен, цитрусовые. А такие специи — имбирь, гвоздика, куркума. Перец прекрасно воздействуют на микробы дизентерии, гнилостную палочку, — рассказала эксперт.

Именно поэтому в жарких странах Востока и Юго-Восточной Азии такая острая пища — вероятность кишечного и желудочного заражения от порчи продукта в жарком климате гораздо выше, чем в средней полосе России.

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