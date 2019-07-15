Найден новый метод изучения генов
Новый способ изучения генов позволит присваивать определенные функции участкам молекулы ДНК, которые ранее имели неизвестное назначение. Соответствующую разработку представила группа британских ученых из университета Кента.
Специалисты использовали подход, предусматривающий создание организмов с наименьшим количеством генов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность. В ходе эксперимента они изучили организм с самым маленьким геномом, состоящим из 473 генов. 149 из них выполняют неизвестную функцию.
Исследователи разработали новый вычислительный метод, который позволил им назначить функции 66 генам. Многие из закодированных функций играют роль в доставке питательных веществ в клетку и выводе их из нее.
— Если питание доступно в изобилии, многие гены, выполняющие метаболические функции, не нужны, но транспортеры, которые обеспечивают доставку питательных веществ в клетку и выведение (токсичных) метаболитов из клетки, становятся критическими, — пояснил доктор Марк Васс.
Ожидается, что результаты данного исследования помогут проводить более целенаправленные исследования по выявлению основных и вспомогательных генных наборов, сообщает портал Phys.org.
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