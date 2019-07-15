Андрей Туманов: Там, где есть хозяйство, никогда не будет борщевика

— Андрей Владимирович, давайте сразу уточним: речь же идет о том борщевике, который растет у меня во дворе, а не у забора?

— Это было бы логично: кому территория принадлежит, тот за нее и отвечает. Но, если честно, я еще ни разу не видел, чтобы борщевик рос именно на дачном участке. Вообще это сорняк брошенных территорий. Но если это заброшенный участок, то найти его владельца и оштрафовать будет довольно проблематично. К кому в таком случае предъявлять претензии? К соседям? Поверьте, они и сами не в восторге от того, что где-то рядом растет борщевик. И, кстати, нередко люди, которые не хотят, чтобы сорняк перебрался к ним в огород, по собственной инициативе заходят на брошенный участок и уничтожают зловредные растения. Здесь же еще вопрос противопожарной безопасности. Так что, по моему мнению, этот закон дачников практически не касается. Рачительный хозяин ни за что не допустит, чтобы у него в огороде рос борщевик.

— Зачем же тогда придумали этот закон?

— Скорее всего, это такая психологическая мера — чтобы немножечко попугать. Вот посмотрите, пройдет этот летний сезон и ни одного оштрафованного дачника не будет. Борщевик растет в основном вдоль дорог. А это уже ответственность местной администрации, а никак не садоводов. Но, повторюсь, там, где есть хозяйство, никогда не будет борщевика. Я тут проезжал по Старокалужскому шоссе, километров десять от Москвы, и не встретил ни одного «зонтика» у дороги. Там просто весь мелкий кустарник вырублен и регулярно подстригается газон. И вот вам противоположный пример: на Носовихинском шоссе просто заросли этого борщевика. И ведь с ним якобы борются. На первой линии попрыскают гербицидом, а там, в глубине, он остается.

— Но ведь в том-то и проблема, что его очень непросто вывести?

— Кто вам такое сказал? Если кто-то говорит, что борщевик неистребим, не верьте. Это неправда. Чтобы вывести борщевик, не нужны миллионы долларов на закупку «самых эффективных гербицидов». Это можно сделать даже без химикатов.

— И как же?

— Борщевик — большое растение с огромным корнем. Но рубить стебли и выкапывать корни необязательно. Можно сделать все намного проще. По своей идеологии борщевик, который зацветает на второй-третий год, после того как отцветет и принесет плоды, погибает. Но если растение дало семена, то оно распространится дальше. Поэтому, заметив «зонтик» на борщевике, нужно убрать его в какой-то мешок, например, завязать старым женским чулком. Семена уже не упадут на землю. Вы эти «зонтики» срежете, утилизируете, например, можно сжечь, а растение само по себе погибнет. Вот так, без применения всяких химикатов, вы постепенно и выведете борщевик.

СПРАВКА

Статья закона об административной ответственности собственников земельных участков в Подмосковье за отказ вести борьбу с борщевиком вступила в силу 1 ноября 2018 года. Штраф для юридических лиц составляет от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для физических — от 2 до 5 тысяч рублей.

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