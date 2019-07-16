Названы лучшие города для празднования Дня рыбака
Аналитики туристической отрасли провели опрос и составили рейтинг городов, лучше всего подходящих для празднования Дня рыбака.
32 процента опрошенных отдали пальму первенства Санкт-Петербургу. 18 процентов респондентов проголосовали за Калининград. 15 процентов назвали лучшим городом, чтобы отметить День рыбака, Сочи. По десять и восемь процентов соответственно выбрали Мурманск и Астрахань.
День рыбака отмечают в России 14 июля с 1980 года — в честь праздника проводятся тематические гастрономические фестивали, а любители посидеть с удочкой состязаются в рыбной ловле, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Ранее сообщалось, что Москва вошла в число лучших городов с фестивалями на открытом воздухе.
Читайте также: Эксперты назвали недорогие курорты для отдыха в начале августа